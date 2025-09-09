Сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский ещё в 2018 году заявлял, что Китай будет вынужден усиливать союз с Россией, поскольку, по его мнению, без взаимной военной поддержки Москва и Пекин не смогут устоять перед давлением Запада.

По словам политика, сближение двух стран является стратегической необходимостью: «Без нашей военной помощи Китай не выстоит [против Запада]. Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника».

Жириновский также отмечал, что перезагрузка отношений между Россией и США возможна только тогда, когда Вашингтон убедится: сломить Россию и Китай не получится.

При этом он подчеркивал, что в 2018 году Запад делал основной упор именно на военные методы решения международных проблем.