Министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер призвал граждан запастись консервированными равиоли и чечевицей на случай возможного военного конфликта. Об этом сообщает The Washington Post.

Министр рекомендует пересмотреть национальные запасы продовольствия, включив в них больше готовых к употреблению блюд.

«План заключается в создании национального резерва продуктов, которые можно употребить сразу после разогрева, таких как консервированные равиоли и чечевица», — сказал министр.