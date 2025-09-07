Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс охарактеризовал президента Дональда Трампа как энергичного человека «без выключателя» и отказался раскрывать планы по возможному участию в президентских выборах 2028 года.

«Работая с ним каждый день, я понял: у него нет выключателя. Иногда президент звонит в 00:30 или в два часа ночи, а потом в шесть утра по совершенно другой теме. Вы спрашиваете: „Господин президент, вы спали прошлой ночью?“», — рассказал Вэнс Fox News.

На вопрос о планах на выборы он отметил, что хочет сосредоточиться на текущей работе. «Если нам удастся добиться успеха на промежуточных выборах, тогда можно будет говорить о политике 2027 года», — подчеркнул вице-президент, добавив, что американцы устали от тех, кто баллотируется после всего семи месяцев на текущем посту.