Трехсторонняя рабочая группа (Азербайджан, РФ, Армения) по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе сформулировала все решения, сейчас стороны поддерживают контакт в двустороннем формате. Об этом заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Группа не собиралась с начала июля 2023 года, хотя мы поддерживаем контакт на двустороннем уровне. И обмениваемся мнениями о том, что происходит. Все-таки сопредседатели трехсторонней рабочей группы — это еще и мои коллеги по межправкомиссиям, и мы много общаемся», — сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о судьбе группы.

«Группа работала скрупулезно, влезая в мельчайшие детали, рассматривая самые различные аспекты деблокирования на Южном Кавказе, — продолжил Оверчук. — Мы рассмотрели все с самых разных сторон. В принципе, все решения в рамках трехсторонней рабочей группы были сформулированы, и, по крайней мере, понятно, что необходимо делать и как».