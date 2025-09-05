Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер подала в отставку из-за скандала с неуплатой налогов, сообщает телеканал Sky News.

По его данным, Рэйнер также покинет должность заместителя лидера правящей Лейбористской партии.

45-летняя политик 3 сентября в интервью Sky News призналась, что не заплатила гербовый сбор при покупке квартиры в курортном городе Хоув на юге Англии. Она заявила, что ненамеренно поступила таким образом и возложила вину на юристов, которые ввели ее в заблуждение.