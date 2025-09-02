Состояние семьи президента США Дональда Трампа увеличилось на $5 млрд благодаря росту стоимости криптовалюты WLFI, запущенной компанией World Liberty Financial. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Год назад инвесторы покупали WLFI по $0,015, а 1 сентября на крупнейшей криптобирже Binance токен достиг отметки около $0,3. К концу дня цена снизилась до $0,2.

По данным издания, капитал семьи Трампа вырос с $6,1 млрд до более чем $11 млрд всего за сутки. WSJ отмечает, что сейчас WLFI стала главным активом семьи, превзойдя даже их недвижимость.