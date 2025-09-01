Президент России Владимир Путин, выступая на саммите ШОС, заявил, что достигнутое на Аляске «понимание» открывает дорогу к миру в Украине.

По его словам, он уже проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина во время личной встречи на полях саммита о своем разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Путин подчеркнул, что в рамках урегулирования «должны быть устранены первопричины кризиса и восстановлен баланс в сфере безопасности».

«Россия в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой. Кризис на Украине возник из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве», — заявил российский лидер.