Стали известны некоторые детали убийства экс-спикера Верховной Рады Украины и одного из лидеров Евромайдана Андрея Парубия во Львове.

Согласно информации украинских СМИ, в него стреляли восемь раз. После этого стрелявший уложил оружие в сумку и скрылся с места происшествия на электровелосипеде.

14:08 Обнародовано фото убийцы Парубия.

Ранее на экс-секретаря СНБО уже совершалось покушение — в 2014 году неизвестный бросил под ноги депутату гранату, но она закатилась под машину, где взорвалась.

13:55 Национальная полиция сообщила о том, что во Львове был убит известный общественный и политический деятель Украины 1971 года рождения. Председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий в Telegram подтвердил, что речь идет про Андрея Парубия — бывшего председателя Верховной рады.

«Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков», — написал он.

Нацполиция, в свою очередь, рассказала, что на номер 102, около полудня, поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова.

«Погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года рождения», — говорилось в сообщении Нацполиции в Telegram, до официальной публикации имени политика. Также в публикации сообщается, что правоохранители работают над тем, чтобы установить личность стрелявшего и его местонахождение.

Издание «Страна. ua» сообщает, что Андрея Парубия застрелил курьер службы доставки.