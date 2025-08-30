Франция предложит странам ЕС на неформальной встрече глав МИД в Копенгагене свои предложения по новым санкциям против России. Об этом заявил перед началом встречи министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро, сообщает ТАСС.

«Я представлю предложения, разработанные Францией, чтобы мы могли истощить ресурсы, которые [Россия] вкладывает в эту войну, и остановить российскую военную машину, нацелившись на энергетический сектор, финансовый сектор, но, возможно, и на некоторые гражданские секторы, которые продолжают косвенно поддерживать военные усилия России», — сказал он журналистам.

В свою очередь глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу заявила журналистам, что главы МИД действительно намерены обсуждать расширение санкций против РФ. Но поскольку эта встреча носит неформальный характер, «практических решений принято не будет», — добавила она.

В Копенгагене Еврокомиссия представит 19-й пакет санкций, который ее глава Урсула фон дер Ляйен обещает принять уже в сентябре. Как отметило европейское издание Politico, ЕС уже давно исчерпал потенциальные рычаги экономического давления на Россию, поэтому особенных сюрпризов ждать не приходится. Еврокомиссия предлагает новые рестрикции против энергетического и банковского секторов России, внесение в черный список новых физических и юридических лиц, в частности тех, кого Еврокомиссия считает ответственными за «похищения украинских детей».

Фон дер Ляйен пообещала также «новые шаги» в сфере использования замороженных активов России. Пресс-служба Еврокомиссии позднее разъяснила, что речь идет не о возможности экспроприации активов, а лишь о дальнейшем изъятии доходов от реинвестирования незаконно блокированных в ЕС €210 млрд суверенных активов РФ.