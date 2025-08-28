Ряд соглашений, достигнутых между Арменией и Азербайджаном, а также соглашение между Азербайджаном и США создали весьма позитивную для региона картину. Об этом говорится в заявлении главы МИД Турции Хакана Фидана в интервью TGRT Haber.

Он добавил, что азербайджанская сторона провела консультации с турецкой относительно встречи в Вашингтоне и соглашений.

Указав на то, что позиция Турции в отношении Зангезурского коридора основана на взаимном доверии, Фидан подчеркнул тесное сотрудничество с Азербайджаном по этому вопросу.

«В настоящее время по Зангезурскому коридору конкретного ничего нет. Стороны обсудят, что произойдет и как будет развиваться ситуация. Наша позиция основана на доверии. Мы доверяем нашим азербайджанским братьям», — сказал министр.

Он также высоко оценил позицию армянского лидера Никола Пашиняна по данному вопросу.