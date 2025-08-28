Ребёнок, подвергшийся истязаниям со стороны родителей, в состоянии комы был доставлен в Баку и прооперирован. Об этом Minval сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве отметили, что 27 августа 2025 года в 16:20 трёхлетний мальчик в коматозном состоянии был доставлен в отделение скорой медицинской помощи Агдамской центральной районной больницы. У него диагностированы множественные тупые травмы тела. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего направили в Республиканскую нейрохирургическую больницу.

Уже там, в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии у пациента диагностированы: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, гематома левого полушария мозга, множественные ушибленные раны тела. Ребёнку потребовалась экстренная операция по удалению субдуральной гематомы и декомпрессивная краниотомия. То есть ему удалили часть кости черепа для снижения внутричерепного давления. В настоящее время он проходит лечение в соответствующем отделении, его состояние остаётся тяжёлым.

В TƏBİB отмечают, что брат мальчика, 2024 года рождения, также подвергшийся истязаниям со стороны родителей, получил первую медицинскую помощь. Он находится под наблюдением врачей в профилактических целях и будет передан в органы госопеки.

Отметим, что накануне в Агдаме был зафиксирован случай жестокого обращения с двухлетним ребёнком со стороны родителей. Родители, страдающие психическими расстройствами, ранее также применяли насилие к детям. В связи с этим ещё в прошлом году старшего сына по решению Агдамского суда забрали из семьи и направили в детский дом, однако позже решением Насиминского районного суда ребёнка вернули родителям. Известно, что отец мальчика, Садиг Рагимов, задержан сотрудниками полиции.

Как поделилась с Minval Кямаля Агазаде, ранее суд вернул ребёнка родителям, поскольку не было достаточных оснований, подтверждающих наличие у них психических расстройств. Однако соседи Рагимова уверяют, что оба родителя действительно имеют психические отклонения. Их поженили родители.

«Родители этих детей — молодые люди. Все соседи хорошо знают эту семью и даже мне писали, что знали о том, что в селе поженили психически больную пару. Но зачем это сделали? К вопросу заключения брака между людьми с психическими расстройствами нужно относиться очень серьёзно. Разве могут быть здоровыми дети, рождённые в таких условиях? Нормальный человек не способен так искусать ребёнка. Одна женщина написала мне: “Кямаля ханум, два года назад мать зимой купала новорождённого ребёнка ледяной водой”», — отметила Агазаде.

Органы по делам защиты детей сообщают, что, скорее всего, душевнобольные родители будут лишены родительских прав.