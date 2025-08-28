Минувшей ночью Россия нанесла комбинированный удар по Украине.

В Киеве 4 погибших и минимум 22 раненых. В столице Украины сильные пожары, последствия атаки в более чем 20 локациях. Прямым попаданием уничтожен 5-этажный дом, под завалами люди. Повреждены многоэтажки, частные дома, парковка, детский сад, ТЦ и офисы.

В Винницкой области Россия атаковала критическую инфраструктуру. Попадание в объекты энергетики, обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах — из-за этого задержки в железнодорожной инфраструктуре.

В Запорожье атаковано одно из предприятий города. В результате удара произошел пожар;

ВС РФ нанесли удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу — под ударом оказался парк скоростных поездов Интерсити+.