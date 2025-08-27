Неадекватная пассажирка напала с кулаками на стюардесс авиакомпании «Победа». Об этом информирует «Авиаторщина».

Инцидент имел место на борту Boeing 737, выполнявшего рейс из Новосибирска в Москву. Согласно информации, Валерия Е. поднялась с места и начала себя агрессивно вести уже через семь минут после взлета.

Соседи пожаловались на женщину бортпроводникам, а те вручили ей список правил поведения в самолете, но Валерия смяла бумажку и бросила в лицо стюардессе.

Далее дебоширка обратила внимание на то, что бортпроводницы снимают ее на телефон, и потребовала отдать его, выражаясь нецензурной бранью. Но девушки отказались убрать устройство и получили несколько ударов по голове.

Тогда пассажиры вмешались и связали Валерию. В аэропорту Шереметьево на борт поднялась группа быстрого реагирования и выпроводила даму из самолета. Пострадавшие не стали обращаться за медицинской помощью, но написали заявления и сняли побои.