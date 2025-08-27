Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии.

Ильхам Алиев отметил, что почти пять лет назад, в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил справедливость, международное право и собственное достоинство, вернув свои земли. После этого в процессе возник определенный вакуум, поскольку тогда посредники не знали, что им делать дальше.

«И вновь именно Азербайджан предложил запустить мирный процесс с Арменией. Повторюсь, именно мы инициировали формат переговоров. Мы же представили и проект мирного соглашения. По сути, парафированный в Вашингтоне 8 августа документ основан на азербайджанской версии видения урегулирования межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как я уже сказал, переговоры длились несколько лет и завершились в Вашингтоне при активной поддержке Президента Трампа и его команды. Считаю, что это действительно конец конфликта, конец войны. Формально мирное соглашение не было подписано по одной конкретной причине: в конституции Армении по-прежнему есть положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

Насколько мы понимаем, они внесут поправку. И как только эта конституционная поправка будет внесена, как только территориальные претензии к Азербайджану будут изъяты, будет подписано официальное мирное соглашение.

Но сам факт парафирования этого документа Азербайджаном и Арменией в Белом доме в присутствии президента Трампа уже означает конец войны, длившейся с перерывами более тридцати лет. Это открывает совершенно новые возможности для региона Южного Кавказа и для более широкого региона Центральной Азии и Ближнего Востока», — отметил президент.