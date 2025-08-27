В рамках уголовного дела, возбужденного в Службе государственной безопасности Азербайджана, наложен арест на криптовалюту, являющуюся предметом преступления, совершённого организованной группой.

Соответствующее решение было принято Сабаильским районным судом города Баку по данному уголовному делу.

В материалах следствия отмечается, что в соответствии со статьёй 99-1 УК Азербайджана, специальная конфискация как мера уголовно-правового воздействия предусматривает принудительное и безвозмездное обращение в собственность государства орудий и средств совершения преступления, а также имущества, полученного преступным путём.

Согласно п. 1.1 Закона Азербайджана «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путём, и финансированием терроризма», под имуществом, полученным преступным путём, понимаются любые денежные средства, движимое и недвижимое, материальное или нематериальное имущество, включая виртуальные активы, полученные прямо или косвенно в результате совершения преступлений, указанных в Уголовном кодексе.

Также, согласно данной статье, виртуальный актив — это цифровое выражение стоимости, существующее в системе обращения виртуальных активов, выступающее в качестве средства обмена в целях оплаты или инвестиций.

На основании вышеизложенного, в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении задержанного СГБ гражданина Б.Х.Р. и других лиц, с целью обеспечения специальной конфискации, было принято решение о наложении ареста на криптовалюту, принадлежащую им и признанную предметом преступления.

Решение направлено международным поставщикам услуг в сфере виртуальных активов для исполнения.