На 2025/2026 учебный год в вузы Азербайджана принято 57236 абитуриентов, из них 6 461 — по программе суббакалавриата. 27956 абитуриентов поступили на бюджетные места, 29280 – на платные. Об этом говорится в сообщении ГЭЦ Азербайджана.

План приема реализован на 96,3%. В третьей группе специальностей места заняты почти полностью — 99,8 %, а в технической подгруппе TC показатель достиг 100 %. Во второй группе заполняемость составила 98,1 %, в первой — 92,3 %, в четвертой — 95,4 %, в пятой — 96,8 %.

С 28 августа по 2 сентября пройдет дополнительный выбор специальностей по оставшимся вакантным местам. Тем, кто уже зачислен, необходимо пройти электронную регистрацию на портале до 8 сентября.