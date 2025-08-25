Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял государственного министра по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Стивена Даути.

Стивен Даути передал президенту Азербайджана поздравления по случаю достигнутых в Вашингтоне исторических результатов в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижения мирной повестки, подчеркнув готовность своей страны поддерживать этот процесс. Гость также отметил значение достигнутых в Вашингтоне договорённостей по региональным транспортным связям.

Стивен Даути поздравил и с успешным проведением в прошлом году конференции COP29 в Азербайджане и достигнутыми результатами.

Глава государства поблагодарил за поздравления. Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для реализации мирной повестки и нормализации отношений с Арменией.

Президент также напомнил о визите премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Киэра Стармера в Азербайджан во время COP29 и состоявшейся встрече с ним.

В ходе беседы был проведён обмен мнениями о перспективах развития связей между Азербайджаном и Великобританией, выражено удовлетворение текущим уровнем политических отношений. Отмечено наличие широких возможностей для сотрудничества в сферах экономики, торговли, информационно-коммуникационных технологий, образования и других областях.

Была затронута и энергетическая сфера: отмечено, что сотрудничество Азербайджана с компанией bp продолжается более 30 лет и успешно реализуется как в традиционной, так и в возобновляемой энергетике. Выражена надежда, что это взаимовыгодное партнёрство будет продолжено и в предстоящие десятилетия.

В завершение встречи гость вручил президенту памятный подарок.