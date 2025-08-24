На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о том, что yа участке реки Пирсаат, проходящем через село Поладлы Гобустанского района, утонули 3 человека.

Согласно информации МЧС, на поиски тел были направлены спасатели Госслужбы пожарной охраны министерства. В результате тела утонувших были извлечены из воды и переданы по назначению.

Согласно информации АПА, трагедия произошла с жителем села Арабгедим Рахибом Джавадлы (1992 г.р.) и его племянниками – Эйюбом Джавадлы (2010 г.р.) и Тейюбом Джавадлы (2007 г.р.). Э.Джавадлы поскользнулся и упал в реку. Его дядя и брат утонули при попытке его спасти.