Гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух уровней, на первом – установление мирного соглашения или прекращение огня, на втором – то, что предоставят США и Европа. Об этом рассказал генсекретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 22 августа.

«Важно то, что Украина, Соединенные Штаты и Европа работают вместе, совместно. И мы говорим о гарантиях безопасности. Мы договорены, что будет два уровня. На первом уровне будет установление какого-то мирного соглашения или прекращение огня, или сочетание того и другого», — заявил генеральный секретарь НАТО, информирует РБК.Украина.

По словам Рютте, первый уровень будет для того, чтобы максимально усилить Вооруженные Силы Украины.

«Чтобы они могли выдержать любые трудности. И второй уровень — это то, что предоставят Соединенные Штаты и Европа. Над этим мы, собственно, работаем», — добавил он.

«Новые наши гарантии не должны быть такими (как Будапештский меморандум, — ред.). Мы работаем вместе, Украина, Европа и Соединенные Штаты, чтобы гарантии были такого уровня, чтобы Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину вновь», — подчеркнул Рютте.