Этот шаг направлен на укрепление сирийского фунта после того, как его покупательная способность упала до рекордно низкого уровня после 14-летнего конфликта. Сирийский фунт потерял более 99% своей стоимости с начала войны в 2011 году, и сейчас обменный курс составляет около 10 тыс. фунтов за доллар США по сравнению с 50 до войны.

Резкое обесценение валюты значительно затруднило ежедневные транзакции и денежные переводы, пишет агентство Reuters.

Семьи обычно расплачиваются за еженедельные походы за продуктами из черных пластиковых пакетов, в которых содержится не менее полукилограмма купюр достоинством 5 тыс. фунтов стерлингов (в настоящее время это самый высокий номинал).

В попытке облегчить транзакции и повысить денежно-кредитную стабильность Центральный банк Сирии в середине августа сообщил частным банкам о намерении выпустить новую валюту, «удалив нули», говорится в документе. Пока неясно, потребуется ли одобрение парламента для ревальвации фунта. В сентябре в Сирии пройдут первые выборы в новое законодательное собрание. Выпуск новых банкнот позволит правительству лучше контролировать наличные деньги в обращении. Власти планируют провести информационную кампанию в ближайшие недели перед официальным запуском новых банкнот 8 декабря.