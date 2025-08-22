Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-25, днем — 29-34 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 40-45%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 22-25, днем — 32-37, в горах ночью 10-15, днем — 21-26 градусов тепла.