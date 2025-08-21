Южный Кавказ может использоваться в качестве транзитной территории для переправки нелегальных мигрантов в Европу. Об этом Minval заявила член Общественного комитета при Государственной миграционной службе Кямаля Мамедова.

По официальным данным на август текущего года, за месяц задержан 21 нарушитель государственной границы Азербайджана. Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о задержании иностранцев на горных участках Балакянского и Загатальского районов, на границе с Грузией. Среди задержанных есть граждане из Южной Азии, в том числе из Индии, Пакистана, Бангладеша.

По словам эксперта, нелегалы, как правило, пытаются всеми доступными путями попасть в Европу. В Азербайджан они прибывают легальным путем, но затем отсюда пытаются незаконно перебраться в Грузию и оттуда в Европу. Нелегальные мигранты используют поддельные документы и незаконные каналы, что свидетельствует о том, что с ними работают организованные преступные группировки, промышляющие переправкой мигрантов. Однако государственные органы Азербайджана оперативно реагируют на подобные случаи, арестовывая нарушителей и применяя уголовную ответственность, что видно по сводкам.

«Все эти попытки переправок, конечно же, незаконные и регулируются статьей 318 Уголовного кодекса Азербайджана. Если же речь идёт об организованной перевозке, то эти действия подпадают под статью 318-1 (Организация незаконной миграции )УК АР. Миграционные процессы затрагивают весь наш регион. Европейское агентство Frontex отмечает, что в последние годы общее количество нелегальных пересечений границ в Европе снижается. Тем не менее Южный Кавказ остаётся транзитной территорией, которую пытаются использовать мигранты, по ббольшей части из стран Южной Азии», — сказала Мамедова .