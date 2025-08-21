22 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать сильный северо-западный ветер, который стихнет во второй половине дня.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии,

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем — 26-30 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70, днем — 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем — 31-36, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.