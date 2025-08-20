Замглавы МИД Узбекистана Бобур Усманов провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Гусейном Гулиевым. В ходе встречи стороны обсудили реализацию договоренностей по итогам саммита в Баку, сообщает МИД Узбекистана.

«Основное внимание было уделено рассмотрению хода реализации договоренностей, достигнутых по итогам узбекско-азербайджанского саммита в начале июля текущего года в городе Баку. Состоялся обмен мнениями по реализации совместных мероприятий, приуроченных к тридцатой годовщине установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном», — отмечается в сообщении ведомства.

Стороны также подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении системного диалога в духе стратегического партнерства и союзничества.