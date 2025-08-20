Операция Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе и втянет регион в постоянную войну. Об этом в соцсети Х написал президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Я только что провел разговор с королем Иордании Абдаллой II, а затем с президентом Египта ас-Сиси. Мы придерживаемся одного и того же убеждения: военное наступление на Газу, которое готовит Израиль, может привести лишь к настоящей катастрофе для двух народов и втянет регион в постоянную войну», – отметил он.

По его словам, завершить конфликт можно лишь через прекращение огня, поставку гуманитарной помощи в Газу, освобождение заложников и разоружение движения ХАМАС. Он также выступил за проведение международной миссии по стабилизации Газы.