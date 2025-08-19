Азербайджанского продюсера Эмина Эфенди не пустили в Россию.

Как пишут местные СМИ, Эфенди прибыл в Москву вместе с певцом Мири Юсифом на свадьбу сына Года Нисанова. Российская сторона развернула продюсера, заявив, что тот поддерживает территориальную целостность Украины.

Однако вероятнее всего, Эмина Эфенди не пустили в Россию из-за его высказываний в адрес страны в личном тг-канале. В частности, он комментировал заявление Пескова об уважении к русским в Азербайджане, а также отмену российских артистов на Dream Fest.