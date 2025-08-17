Женщина из Испании поведала о том, что ее и бойфренда не пустили на рейс в Пуэрто-Рико из-за того, что чат-бот ChatGPT дал им неверную информацию о визовых требованиях, информирует Daily Mail.

Мери Калдасс отметила, что при подготовке к путешествию спросила у ChatGPT, нужна ли виза для въезда на карибский остров. Она добавила, что искусственный интеллект ответил отрицательно, и она не стала проверять данные на официальных ресурсах.

Партнер девушки, Алехандро Сид, хотел ее успокоить, а сама Калдасс с долей иронии предположила, что ИИ «отомстил» ей за прежние оскорбления.