Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявил о необходимости усиления давления на Россию и продвижения концепции «мир через силу». Об этом говорится в публикации главы ведомства в соцсети Х.

«Мы ценим позитивные сигналы американской стороны о готовности работать над созданием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Мы также поддерживаем усилия президента Трампа по организации трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России», – написал Сибига.

В то же время он заметил, что президент России должен «понимать последствия» затягивания конфликта. В связи с этим концепция «мир через силу» остается приоритетом для Украины, и ее основные компоненты – давление на Москву и усиление Киева, указал министр. Трансатлантическое единство имеет большое значение для достижения мира, подчеркнул Сибига.

По его словам, Украина остается приверженной мирным усилиям и будет продолжать «использовать любую, даже самую малую возможность» для завершения конфликта.