В Товузском районе Азербайджана в 45 км к северо-западу от станции «Гедабек» зафиксировано землетрясение. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Национальной Академии наук республики.

Землетрясение ощущалось в эпицентре силой в 4, а в близлежащих районах — в 3 балла.

09:37 В Товузском районе Азербайджана произошло землетрясение. Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Национальной Академии наук республики.

Подземные толчки были зарегистрировано в 08:31 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3,5, эпицентр залегал на глубине 10 км.

Толчки ощущалось.