Президент Ильхам Алиев направил главе государства Конго Дени Сассу-Нгессо поздравительное письмо по случаю 65-й годовщины независимости этой страны.

В поздравительном письме главы нашего государства говорится: «Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Конго развиваются по восходящей линии и наполняются новым содержанием. Два Ваших визита в нашу страну в прошлом году придали значительный импульс расширению сотрудничества. Дружеские отношения, сложившиеся в настоящее время между Азербайджаном и Конго, создали благоприятную почву и возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления отношений между Азербайджаном и Конго, углубления нашего сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе».

Ильхам Алиев пожелал Дени Сассу-Нгессо крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а народу Конго – постоянного благополучия и процветания.