Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Соединенные Штаты Америки дал интервью американскому телеканалу Fox News. На сайте телеканала распространен материал, основанный на некоторых высказываниях главы государства в интервью.

Президент Ильхам Алиев в интервью сказал: «Любой стране как в нашем регионе, так и за его пределами будет очень трудно сказать что-либо плохое о сегодняшнем достижении. Ибо сегодня мы по сути сделали последний шаг к установлению мира».

Как подчеркивается в материале, президент Азербайджана заявил, что достигнутое соглашение по Зангезурскому коридору (TRIPP) не направлено против кого-то. Он отметил, что это новый проект транспортной связанности, который станет одной из значимых составных частей международных транспортных маршрутов.

Президент Ильхам Алиев в интервью также поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду за роль в достижении соглашения.