Власти Латвии с 2022 года предоставили Украине военную помощь более чем на €500 млн. Об этом говорится в сообщении Минобороны балтийской республики.

Уточняется, что в 2022 и 2023 годах Рига выделила в общей сложности €370 млн на военную помощь Киеву, в 2024 году — €134,8 млн. Ежегодные траты на эти цели в 2025 и 2026 составят не менее 0,25% от ВВП страны.

Также известно, что Латвия направила Украине среди прочего беспилотники, вертолеты, гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие, системы ПВО, бронемашины Patria, радары, наземные транспортные средства и индивидуальное снаряжение.