Власти КНДР планируют зафиксировать в будущем в конституции положение о том, что Пхеньян не имеет намерений улучшать отношения с Сеулом.

Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы неоднократно говорили, что у нас нет никакого желания улучшать отношения с Республикой Корея — с верным прислужником и союзником США. Эта последовательная позиция в будущем будет закреплена в нашей конституции», — заявила Ким Ё Чжон.

Сестра лидера КНДР выступила с заявлением, в котором опровергла сообщения южнокорейской стороны о том, что народная республика демонтировала по крайней мере часть громкоговорителей на границе в качестве ответной меры на аналогичный шаг Сеула.