На борьбу с зашкаливающей преступностью в столице США брошено около 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии; город наводнен и сотнями других силовиков, а президент страны прибег к беспрецедентной мере – переводу полицейского управления города под федеральный контроль. Как видно, это только начало, и аналогичные меры под противодействие им демократов могут распространиться на Нью-Йорк, Чикаго, Балтимор, Лос-Анджелес, и т.д.

Пентагон сообщил накануне об отправке до 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью. Что такого чрезвычайного происходит в столице США и в ряде других американских городов, что властям страны пришлось пойти на столь непопулярную и жесткую меру, а президенту Трампу – на беспрецедентный, первый в истории шаг: перевод полицейского управления Вашингтона под федеральный контроль?

В начале недели президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции о принятии им «исторических мер для спасения столицы от преступности». Этот день он назвал «Днем освобождения Вашингтона».

Свой жесткий шаг (подробности – ниже) Трамп объяснил вынужденной мерой: «Наша столица захвачена жестокими бандами и кровожадными преступниками, бродячими толпами диких молодых людей, наркоманами и бездомными. И мы не позволим этому продолжаться. … Мы не собираемся терять наши города из-за этого. И мы не остановимся на достигнутом».

По свидетельству Трампа, помимо Вашингтона «в очень плохом состоянии» находятся и другие американские города, включая Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Балтимор и Окленд. Он назвал ситуацию «позорной» перед встречей с президентом Путиным на Аляске в пятницу.

По данным западных СМИ, ссылающихся на информацию представителей Белого дома, предварительно в Вашингтон было переброшено 450 федеральных агентов, в том числе сотрудники Управления по борьбе с наркотиками и Службы маршалов США. Агенты ФБР переведены на ночные патрулирования города.

Что касается бездомных, Трамп заявил, что они должны немедленно покинуть город. «Бездомные должны уехать, НЕМЕДЛЕННО, — написал он в своей социальной сети Truth Social. — Мы предоставим вам места для проживания, но ДАЛЕКО от столицы. Преступники, вам уезжать не нужно. Мы посадим вас в тюрьму, где вам и место».

Организация Community Partnership, занимающаяся проблемой бездомных в Вашингтоне, сообщила агентству Reuters, что в городе с населением 700 000 человек в любой отдельно взятый день насчитывается 3782 бездомных. Большинство из них живет в государственных жилищах или приютах, но около 800 считаются «живущими на улице».

Толчком к «расчистке» столицы (хоть Трамп и ранее неоднократно заявлял о необходимости более энергичной борьбы с преступностью) послужило, как считается, групповое избиение 19-летнего бывшего сотрудника администрации, пытавшегося помешать угону автомобиля – президент продемонстрировал фотографии избитого молодого человека.

Трамп, однако, столкнулся с противостоянием в контексте мер по борьбе с преступностью. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер (Демократическая партия) заявила, что «всплеска преступности не наблюдается». В интервью телеканалу MSNBC она признала: «Действительно, в 2023 году мы столкнулись с ужасающим всплеском преступности, но сейчас не 2023 год. За последние два года мы потратили огромные средства на борьбу с насильственной преступностью в городе и снизили ее до самого низкого уровня за последние 30 лет».

По данным других источников, уровень убийств на душу населения в Вашингтоне по сравнению с другими городами США по-прежнему высок: с начала этого года зарегистрировано 98 убийств.

В контексте противостояния мерам Трампа — в Вашингтоне проходят акции протеста, причем, по оценкам наблюдателей, преимущественно представителей Демократической партии, игнорирующих утверждение населения о явном росте преступности в столице. Ситуация с преступностью «пошла в гору» начиная с 2019 года — поножовщина, воровство, стрельба в городе, убийства и т.д. Противники мер Трампа утверждают, что президент пытается лишить Вашингтон автономии. А Баузер утверждает, причем, «от имени всех американцев», что привлечение силовых структур, в том числе американской армии для подавления собственных мирных граждан – противозаконно: «Мы не считаем законным использование американской армии против американских граждан на американской земле» — заявила она.

С сильным сопротивлением Трамп столкнулся и в Лос-Анджелесе (на очереди — Чикаго), куда ранее направил войска из-за беспорядков, вызванных рейдами службы миграции против нелегальных мигрантов. Напомним, указом Трампа в Калифорнии на временной основе дислоцированы около 700 морских пехотинцев и 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Губернатор штата, член Демпартии Гэвин Ньюсом (Minval уже писал о его неподчинении указам Трампа) назвал действия президента «антиамериканскими» — дело находится в процессе судебного разбирательства.

Словом, наведение порядка Трампом стало еще одним орудием в руках демократов, утверждающих, что президент (как утверждает Politico) использует проблему преступности в Вашингтоне для отвлечения внимания от своего отказа обнародовать правительственные документы о Джеффри Эпштейне, покойном финансисте-педофиле.

Ну и активно критикуется перевод полицейского управления Вашингтона под федеральный контроль – Трамп стал первым президентом США, который пошел на такой шаг, обвинив руководство города в «полном провале» в борьбе с преступностью.

В «разрезе» противостояния мерам Трампа, а, точнее, политической борьбы Демпартии против Республиканской партии, возникает вопрос: а не грядут ли в Вашингтоне и других американских городах управляемые беспорядки? Намеком – впрочем, весьма непрозрачным, хотя степень его достоверности неизвестна, — ответила на этот вопрос американская газета Washington Post со ссылкой на «внутренние документы Пентагона».

По ее данным, администрация Трампа рассматривает вопрос создания сил быстрого реагирования из сотен военнослужащих Национальной гвардии, на внутренние гражданские беспорядки. Возможный сценарий таков: 600 военнослужащих находятся в состоянии боевой готовности с тем, чтоб их можно было бы «развернуть» за час. Они будут «дожидаться» на случай – если что — на военных базах в Алабаме и Аризоне.

Как видим, подножки Трампу ставят не только антагонистичные его администрации или в целом США внешние силы, но и внутриамериканские. И весьма энергично. На сей раз – на почве борьбы с преступностью, явно поглотившей Америку. Политические противники Трампа нашли за что зацепиться, но «неугомонный Дональд» умеет «срываться с крючка». Остается лишь гадать, во что выльется очередное бодание с ним демократов и с каким счетом оно завершится.