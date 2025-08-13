Как сообщалось ранее, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» опубликовала предвыборный ролик, на котором кадры разрушений в результате боевых действий в Украине противопоставляются мирным видам Грузии.

МИД Украины назвал подобные действия недружественными, отметив, что они демонстрируют «пренебрежение к украинскому народу и жертвам российской агрессии».

«Советуем политтехнологам грузинской партии власти быть честными с собственным народом и разместить на ее страницах более правдивую картинку: российский триколор справа и закрытые двери ЕС и НАТО слева. Это будет соответствовать действительности, потому что действующая власть Грузии лишила страну не войны, а европейского будущего», — говорится в заявлении ведомства.