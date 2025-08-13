Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» опубликовала предвыборный ролик, на котором кадры разрушений в результате боевых действий в Украине противопоставляются мирным видам Грузии.

Предвыборное видео появилось 12 августа, более чем за месяц до муниципальных выборов, на странице правящей партии в Facebook. В минутном клипе с левой стороны появляются кадры разрушений в результате боевых действий в Украине с подписью «Нет войне», а с правой — грузинские достопримечательности и инфраструктурные объекты с подписью «Выбирай мир!»

В ролике правящая партия показала разрушенные дома, мосты, школы, церкви и другие объекты, а также места массового захоронения украинцев, погибших во время боевых действий.

К аналогичному пиар-ходу правящая партия прибегнула и в 2024 году во время предвыборной кампании к парламентским выборам. Тогда публикация ролика вызвала волну критики со стороны оппонентов власти. Специальное осуждающее заявление распространил и МИД Украины.