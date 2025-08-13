Вьетнамским фермерам предложили рис и $3,2 тысячи за продажу землю для гольф-клуба американского лидера Дональда Трампа. Об этом информирует Reuters со ссылкой на шесть источников.

Строительство должно стартовать в сентябре 2025 года. На месте будущего гольф-клуба в данное время располагаются фермы, владельцам которых предлагают компенсацию в обмен на землю, которая кормила их многие годы.

На участке площадью 990 гектаров сейчас функционируют фруктовые фермы, выращивающие бананы, лонган и другие культуры.

Многие фермеры боятся, что им сложно будет найти другие источники дохода в условиях динамично развивающейся экономики Вьетнама с его преимущественно молодым населением.

Некоторые же фермеры не против предложения по компенсации, видя в этом потенциал.