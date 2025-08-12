В районе Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре произошло сильное задымление. Задымление имело место возле грузового порта станции. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Украины.

«В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление. В настоящее время точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что подобный инцидент привлекает внимание к тем угрозам, которые создает российская оккупация самой большой АЭС в Европе.

«Постоянное размещение российскими военными своей техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также непрерывное психологическое давление на украинский персонал станции является грубым нарушением международного права и основополагающих принципов ядерной безопасности», — заявили в Минэнерго.

В ведомстве обратили внимание, что любые провокации или военные действия в районе ЗАЭС могут привести к непредсказуемым и катастрофическим последствиям для всего континента.