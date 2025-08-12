13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, преимущественно без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 21-24° тепла, днём 29-33° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 759 мм рт. ст., относительная влажность — ночью 70–80 %, днём 45–55 %.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днём 30-35° тепла. В горах ночью 15-20° тепла, днём 18-23°тепла.