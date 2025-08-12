В январе–июне 2025 года средняя номинальная месячная заработная плата наёмных работников в экономике Азербайджана составила 1 097,3 маната, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, наиболее высокие средние зарплаты зафиксированы в таких отраслях, как добывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информационные технологии и связь, профессиональная, научная и техническая деятельность , транспорт и складское хозяйство.