Переходное правительство Сирии обратилось к России с просьбой возобновить патрулирование военной полиции в южных провинциях страны.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в переговорах сирийского МИД в Москве.

Инициатива направлена на сдерживание Израиля, занявшего часть южных районов Сирии в декабре 2024 года под предлогом создания «буферной зоны». По мнению Дамаска, присутствие РФ снизит интенсивность израильских операций. Уже зафиксировано возвращение российских патрулей на северо-восток — в районе Эль-Камышлы после визита сирийского министра иностранных дел.

«Россия способна препятствовать вмешательству Израиля и одновременно урегулировать диалог Дамаска с Тель-Авивом», — подчеркивает источник.