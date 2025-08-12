Вопрос колонизации Армении Францией и претензии на охват ее влиянием всего Южного Кавказа сняты с повестки дня: ожидаемо или нет, а планы Парижа сорвал Дональд Трамп. И теперь месье Эммануэлю в очередной раз приходится делать хорошую мину при плохой игре, подсчитывая, «что у нас там в сухом остатке».

А там — ничего: африканские колонии от Франции отчалили, расчеты на то, что фиаско в Сахеле можно будет как-то компенсировать прихватом Армении и «затиром» Азербайджана; стать «начальником всея Европы» и установить свой «курс» на украинской военно-политической «бирже» – не оправдались. Так что знойные обнимашки Макрона с Пашиняном оказались «просто баловством», однако весьма зловредным.

Итак, одним из ключевых пунктов меморандума, подписанного в Вашингтоне президентами Азербайджана, США и премьер-министром Армении, является открытие Зангезурского коридора, соединяющего азербайджанский эксклав Нахчыван с остальной частью страны через территорию Армении. Сейчас этот проект получил известность как «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), и контролироваться он будет американской управляющей компанией. То есть речь идет об усилении присутствия США на Южном Кавказе, соответственно, значительном уменьшении на нем влияния России, Ирана, европейцев, особенно — Франции, продавливавшей свое первенство в регионе.

Но дело сорвалось, что стало серьезным ударом по Парижу. И не только с сугубо политической точки зрения: Франция рассматривает Южный Кавказ как узел транспортных и энергетических магистралей, соединяющих Европу и Центральную Азию. Будучи ядерным государством и потеряв Нигер как экспортера в Пятую республику дешевого урана, она сделала ставку на его поставки из Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан), и, понятно, диверсификация транспортных маршрутов через Южный Кавказ входила в интересы Парижа и подразумевала как минимум «острое око» его самого, а не кого-то другого. А тут – такой облом.

Далее. Франция, наряду с Россией и США, была сопредседателем Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, практически ничего не сделавшей для прекращения конфликта. Более того, способствовавшей его пролонгации и будированию даже после того, как Азербайджан одержал победу в Карабахской войне и настаивал на роспуске группы. И тут вдруг по соглашению президентов Алиева, Трампа и премьера Пашиняна группу распустят официально.

Парижу не осталось ничего другого, как сделать хорошую мину при плохой игре – поприветствовать это решение, направленное, по заявлению МИД Франции, на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. Внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло: «Результаты, достигнутые благодаря поддержке США, являются важным шагом вперед. Скорейшее подписание и ратификация мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном завершат этот процесс. В этом контексте Франция поддерживает совместный призыв сторон начать роспуск Минской группы ОБСЕ».

Напомним, на территории Армении, граничащей с Азербайджаном, дислоцированы европейские «наблюдатели» — по большей части французские. Баку неоднократно заявлял об их, мягко говоря, ненадобности на границе и сомнительной «миротворческой» миссии – собственно, мало кто сомневался, что миссия шпионская. А теперь она уходит.

Такая перспектива крайне нежелательна для европейцев, и особенно – для Франции, поскольку она лишится даже символического присутствия на Южном Кавказе, то есть будет исключена из регионального расклада. Но успокоится ли она на этом?

Еще совсем недавно, пару месяцев назад, Армения предлагала стать связующим звеном между Индией и Францией, выражая восторг по поводу «стратегического партнерства» этих двух стран. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян сделал на прошедшей в Марселе конференции «Райсина Средиземноморья» следующее «открытие»: «Если посмотреть на карту, то увидим, что между Европой и Индией находятся другие страны. В их числе и Армения. Если желаете установить связь между Индией и Францией, один из путей — это море. Но это не всегда быстро, а в последние время — не всегда безопасно. Есть и сухопутные дороги. Здесь Армения занимает важное место». А, точнее, располагает проектом Пашиняна с «конкретным названием – «Перекресток мира». … Здесь (в Армении) есть и территория, и среда, где можно отдохнуть, перезарядиться и продолжить дорогу».

Конференция, кстати, была организована Францией и Индией, то есть будто в насмешку бывшей колонией Великобритании – «жемчужиной британской короны» и государством, не сумевшим расстаться со своими колониальными и неоколониальными притязаниями. И как ему теперь быть, если американцы и впрямь «займут все места на Южном Кавказе»? Появится ли в итоге оптимистично вынашиваемый Арменией и Францией документ о стратегическом партнерстве, предусматривающий, в том числе, проекты в сфере обороны, и не напрасно ли еще месяц назад «братались» в Париже Макрон и Пашинян на почве готовящегося «стратегического партнерства»?

Но ведь между сторонами подписано соглашение о сотрудничестве в военной сфере – разные там поставки ракет Mistral, БТР-ов и прочего, что не способствовало «гашению» реваншистских настроений Армении в отношении Азербайджана и установлению мира на Южном Кавказе, а наоборот. Но все это, вероятно, не имело для Парижа значения, поскольку он вознамерился стать, так сказать, «предметным актором» на Южном Кавказе, хотя вряд ли гарантом безопасности Армении, однако не без ее вассализации.

Как отнестись к тому, что еще год назад во Франции была запущена пиар-кампания с призывами к Макрону ввести в Армению войска, дабы «обеспечить безопасность и суверенитет» РА. А запущена она была на основе «открытого письма общественности», подписантами которого стали лоббисты армянской диаспоры – достаточно видные люди во Франции. И сделано это было при всей очевидности того, что Азербайджан не претендовал на территории Армении и ничем ей не угрожал. Более того, именно Баку стал инициатором подготовки мирного договора с Ереваном и открытия коммуникаций. По сути, место имела кампания, к счастью, неудавшаяся, по сдаче Армении Франции.

Почему Франция так старалась на армянском треке? Только ли потому, что за поддержку политиков со стороны богатой армянской диаспоры в стране идет серьезная борьба? Не скидывая со счетов данный факт, но и не преувеличивая его значимость, отметим очевидное: Макрону после провалов в Африке (с потерей нигерийского урана и изгнанием французской армии из этой страны) срочно потребовалось сбалансировать свои внешнеполитические неудачи, и тут подвернулась Армения, в которой и через которую можно «насолить» Турции с Азербайджаном и непременно – России – геополитическому антагонисту Евросоюза, США, НАТО. Ереван был обеими руками «за». Администрация Байдена, равно как и Брюссель, Макрону в этом деле не мешали. Пробиться в «европейские лидеры» — тоже не удалось ввиду стремительно меняющихся геополитических сюжетов, отодвинувших Францию — уже откровенно — от участия в российско-украинском «урегулировании» и «разговора на равных» с США.

Словом, геополитические хотелки и амбиции Макрона – это одно, а реальная политика – совершенно другое. И Макрону придется смириться со своей неудачливостью не только во внешней политике, но и во внутренней.

А если говорить «простым» языком без употребления политической терминологии – изрядно, кстати, надоевшей, — то Макрон оказался в ситуации пушкинской старухи из сказки о рыбаке и рыбке, то есть – у разбитого корыта. Либо, что ближе к месье Эммануэлю, в ситуации по басне Лафонтена «Скупой и курица», в которой «герою» повествования – исключительно из жадности — остались одни только потроха. Было – до фига, осталось –ни фига.