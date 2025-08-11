Трудовым мигрантам из Кыргызстана нужно вернуться на родину, чтобы работать внутри страны. С таким призывом выступил глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев, сообщает ТАСС.

«Наши граждане уезжают на заработки, становятся мигрантами в чужой стране. Они должны вернуться. В одной из своих речей президент говорил, что мигрантов мы будем возвращать. И время пришло. Мигранты могут работать на стройках, управлять спецтехникой и служить народу», — приводит его слова издание «Кактус».

По словам Ташиева, страна испытывает острую нехватку рабочих рук, только в Нарынской области ведется строительство 127 объектов.

24 июля замглавы МИД Кыргызстана Алмаз Имангазиев и посол РФ в республике Сергей Вакунов на встрече в Бишкеке обсудили возможность проведения проверки кыргызских трудовых мигрантов перед их выездом на территорию России.

Россия по-прежнему является основной страной, в которую направляются на заработки граждане Киргизии. По разным оценкам, в данный момент на заработках в РФ находятся от 300 до 600 тыс. граждан республики.