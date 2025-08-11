Трудовым мигрантам из Кыргызстана следует возвращаться из-за рубежа на родину, чтобы работать внутри страны.

С таким призывом выступил глава Государственного комитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев.

«Наши граждане уезжают на заработки, становятся мигрантами в чужой стране. Они должны вернуться. В одной из своих речей президент говорил, что мигрантов мы будем возвращать. И время пришло. Мигранты могут работать на стройках, управлять спецтехникой и служить народу», — приводит его слова издание «Кактус».

По словам Ташиева, страна испытывает острую нехватку рабочих рук, только в Нарынской области ведется строительство 127 объектов.