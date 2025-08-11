Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать международную коалицию под эгидой ООН для стабилизации ситуации в секторе Газа.

Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Международная коалиция под эгидой ООН должна быть приоритетом, чтобы бороться с терроризмом, стабилизировать Газу, поддержать ее население и создать систему управления, обеспечивающую мир и стабильность», — приводит агентство слова французского лидера.

Он назвал план властей Израиля по расширению военной операции и взятию под контроль всей территории города Газа катастрофическим. «Это заранее объявленная катастрофа беспрецедентной тяжести», — указал Макрон, добавив, что речь идет «о движении в сторону бесконечной войны».