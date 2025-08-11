Сегодня в Баку с 18:00 в связи с ремонтными работами дороги будет ограничено движение транспорта на участке улицы Улугбека.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения коснутся участка от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до улицы Ага Нематулла.

Ремонт проводится на дороге от улицы Гасана Алиева параллельно проспекту Зии Буньядова до станции метро «Короглу».

«Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения», — говорится в сообщении.