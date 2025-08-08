Индийская община подала документы для возведения индуистского храма в московском районе Коммунарка, пишет «Лента.Ру». По словам президента Индийского культурно-национального центра «Сита» Сэмми Котвани, храм планируется построить в 2026 году, он может быть небольшим.

Котвани отметил, что на данный момент поданы документы на официальную регистрацию религиозной организации, она должна быть получена до конца года. Далее организация напишет заявление о выделении места под строительство храма.

Однако председатель местной религиозной организации мусульман районов Северное и Южное Бутово города Москвы «Милость» Марат Алимов выразил опасения, что появление индуистского святилища может вызвать негативную реакцию, так как верования из Индии не являются традиционными для России.