Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что Израиль не намерен управлять сектором Газа и хочет передать контроль над территорией арабским силам.

«Мы не хотим управлять им [сектором Газа]. Мы хотим передать его арабским силам, которые будут управлять им должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь», — приводит его слова Fox News.

Лидер государства добавил, что Израиль не хочет удерживать сектор, но намерен обеспечить себе «периметр безопасности». Нетаньяху добавил, что реализация такого плана «невозможна при ХАМАС».