29–30 мая в столице Кении, Найроби, завершилась вторая сессия Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat). Азербайджан на мероприятии представлял председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор Всемирного форума по вопросам урбанизации (WUF13) Анар Гулиев.

В рамках сессии прошли выборы, по итогам которых Азербайджан впервые в истории стал членом Исполнительного совета UN-Habitat на период 2025–2029 годов. Это позволит стране активнее участвовать в принятии международных решений в сфере урбанизации, а также в формировании устойчивой и инклюзивной городской среды.

Также на сессии официально утверждены тема и даты проведения Всемирного градостроительного форума (WUF13), который состоится в Баку в 2026 году. Обсуждалось расширение сотрудничества с партнёрскими странами и поддержка активного участия в WUF13, что способствует укреплению позиции Азербайджана в глобальных урбанистических процессах.

Кроме того, была утверждена новая Стратегическая программа UN-Habitat на 2026–2029 годы, а также международные рекомендации по «человекоориентированным умным городам». Документы определяют будущие направления работы организации и устанавливают цели и приоритеты для ответа на глобальные вызовы в сфере устойчивого городского развития.

Азербайджанская делегация также приняла активное участие в мероприятиях, посвящённых таким темам, как «Многоуровневое управление для локализации Целей устойчивого развития», «Городской климат и окружающая среда — 2025 и последующие годы» и «Достойное жильё для всех». В своём выступлении Гулиев отметил усиливающуюся роль городов, важность COP29 в глобальной климатической повестке, а также высокую международную оценку инициатив Бакинской коалиции устойчивости.