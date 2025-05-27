В лагере армянских реваншистов — явное оживление. Теперь о себе напомнил бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян. Сей субъект провёл в офисе газеты «Известия» пресс-конференцию, где, вслед за министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, очень много разглагольствовал о том, как сильно Россия помогала Армении оккупировать и удерживать под оккупацией азербайджанские территории.

Комментируя, в частности, слова Лаврова, что Россия предлагала оставить решение вопроса статуса Карабаха будущему поколению, Карапетян выдал «перевод с дипломатического»: таким образом, по его словам, Россия признавала, что Карабах — это Армения. Отличились и журналисты «Известий», которые в беседах с армянским гостем открыто именовали Карабах «Арцахом». Аршак Карапетян не только старательно напоминал, что в девяностые годы Армения получила от России военную поддержку, но и прозрачно намекал, что если Армения не будет «наскакивать» на Азербайджан, то никакой поддержки от России она не получит и т. д.

Те же самые тезисы, напомним, совсем недавно в своих интервью озвучивал Роберт Кочарян.

Теоретически можно найти удобоваримое объяснение: дескать, Россия озаботилась внутриполитической ситуацией в Армении, она рассчитывает восстановить прежний уровень контроля над своим форпостом и, с прицелом на выборы 2026 года (а может, и раньше — тут уж как карта ляжет), ищет замену Николу Пашиняну. В результате чего многие фигуры в пророссийском лагере Армении и пришли в движение. Включая Аршака Карапетяна, который у себя на родине — в розыске. Но если это и правда, то далеко не вся.

Россия, назовём вещи своими именами, открыто раздувает в Армении реваншистские настроения. Причём делает это не в преддверии каких-то внутриполитических подвижек на армянском поле, а в то время, когда в Москве ну очень недовольны самостоятельностью Азербайджана: и преступление российской ПВО, сбившей азербайджанский гражданский лайнер, забывать никак не желают, и депортацию своего депутата не простили, и президент Азербайджана 9 мая в Москву не приехал, и ещё министра иностранных дел Украины у себя принимают…

И, пожалуй, самое главное. Мы можем рассказывать друг другу истории про «коньякопровод» из Еревана до московских кабинетов или «деньги армянской диаспоры», при помощи которых подкупали чиновников и журналистов, но на самом деле армянский агрессивный экспансионизм с самого начала не просто поддерживался Москвой. Именно Москва стояла за агрессивными планами армянской верхушки. Начиная с того момента, когда после Туркманчайского договора началось организованное переселение этнических армян из Персии и Османской империи на исторические азербайджанские земли Иреванского и Карабахского ханств. Армянской верхушке с их территориальными аппетитами в отношении соседних стран с самого начала отводилась роль таких российских «прокси», прежде всего в войне против Османской империи. Достаточно вспомнить события накануне и во время Первой мировой войны, когда, по сути дела, «спускали на тормозах» судебный процесс против дашнакских террористов и одновременно формировали вооружённые отряды дашнаков, которые использовали уже против Османской империи. Правда, и там они занимались в основном грабежом и убийствами мирного населения, а не участвовали в боевых действиях. Зато расплачивались с армянской верхушкой азербайджанскими землями. Коренное население с этих земель — азербайджанцев — просто изгоняли. И это ещё если сильно повезёт и не убьют. Во время распада Российской империи дашнакские отряды будут вливаться в состав Красной армии практически без формирования — и продолжат свой террор против мирного мусульманского населения. Трогательное единство большевиков и дашнаков во время мартовской резни 1918 г. в Баку — пример показательный, но не единственный.

Большевики потом продолжат свою политику. Уже в двадцатые годы Армении будут подарены Западный Зангезур и Гейча магалы, а в нагорной части Карабаха — создана армянская автономия. В 1944-м году и в пятидесятые годы — несколько «волн» депортации из Армении этнических азербайджанцев — и это не считая медленного «выжимания» между «волнами». С 1963 года СССР начинает финансировать «армянское лобби», которое вдруг становится богатым и влиятельным, и вбрасывает тезис о «геноциде армян» — ранее, напомним, говорили о «резне». А если речь о «геноциде», то это уже ответственность государства. И неважно, что никакого «геноцида армян» не было. В Армении появится памятник «жертвам геноцида» с явным намёком на территориальные притязания к Турции. И вряд ли такое можно было провернуть без поддержки Москвы. Набирают силу армянские террористические группировки — КГБ активно использует их для связи и контактов с миром международного терроризма. В основном вся работа идёт через КГБ Армянскую ССР. Чтобы, в случае чего, всё свалить на не ко времени взыгравшие национальные чувства армянских «рыцарей плаща и кинжала».

Уже в середине восьмидесятых по Армении прокатится первая волна погромов азербайджанцев, за которую никто не понесёт ответственности. А в 1988-м году начнётся новый этап армянских притязаний на азербайджанские земли — открытые претензии на Карабах и тотальная этническая чистка азербайджанцев в Армении. Москва — целиком и полностью на стороне своих армянских «прокси». Чрезвычайное положение и комендантский час вводят в Баку, но не в Ереване. Никаких мер по пресечению этнических чисток азербайджанцев ни в Армении, ни в Карабахе Москва не принимает. А после распада СССР Кремль открыто оказывает Армении военную поддержку. И это не только оружие, что недавно признал Сергей Лавров. Это ещё и регулярные российские военные подразделения, которые воевали на стороне армянских агрессоров. Наиболее известный пример здесь — 366-й мотострелковый полк, стоявший в Ханкенди. Но точно так же на стороне армянских агрессоров воевали подразделения седьмой советской армии, стоявшей в Армении. И, наконец, напомним в который уже раз: Лачинский коридор для Армении открывала Псковская дивизия ВДВ. Подразделение, которое вроде бы считалось элитным. И вряд ли могло появиться в Карабахе за пару бутылок коньяка. Армянские военные преступники типа Кочаряна и Саргсяна, как агентура на явку, регулярно летают в Москву и получают там инструкции, как им сподручнее воевать с Азербайджаном. Нетрудно догадаться, что эти инструкции сопровождались и разведданными. Уже потом Армения будет получать от России в подарок оружие — на 800 миллионов, на миллиард долларов, в кредит, который сама же Россия ей выдаёт, а потом прощает, и ещё что-то перепадает сверх этих кредитов…

Теперь Москва явно решила поиграть в «можем повторить». И вновь делает ставку на те же реваншистские силы с теми же намёками и теми же обещаниями.

Только вот в чём дело. В «можем повторить» в Карабахе уже играли — осенью 2020 г. Как раз перед тем, как должен был войти в строй Южный газовый коридор, что очень не нравилось в Москве. Тогда тоже из Москвы в Ереван летели транспортные самолёты с оружием. На армянском параде покатали «Искандеры» — те самые, из которых потом стреляли по Шуше. Через базу «Хмеймим» в Сирии Армении перебрасывали «добровольцев», то есть боевиков. Какие ещё были «договорённости» и «меры поддержки», можно догадаться. Судя по всему, и в Ереване, и в Москве рассчитывали на повторение боевых действий начала девяностых, когда со стороны Азербайджана фронт держала самооборона и добровольческие батальоны, а из оружия имелись в лучшем случае гранатомёты и переделанные метеорологические ракеты.

А на фронте армянских агрессоров встретила Армия с большой буквы. Подготовленная, вооружённая самым современным оружием и очень мотивированная. Планы захватывать Гянджу, Тертер, Барду, Габалу, прорываться к Куре и перерезать трубопроводы так и остались планами. Сценарий «выигрывает тот, кому помогает Москва» дал сбой уже тогда. Во второй раз он провалился осенью 2023 г., когда Азербайджан провёл свой «локальный блицкриг» и менее чем за 24 часа разгромил 10-тысячную группировку ВС Армении с сотнями единиц бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии, средств РЭБ и т. д.

Так что игры в повторение сценариев начала девяностых лучше не затевать. Потому как на дворе уже не девяностые, расклад сил очень сильно изменился, и шансов «повторить» не просматривается. А выводы из того, на какие силы и зачем делает ставку Москва, будут сделаны уже сейчас.